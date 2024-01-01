Серия новых землетрясений произошла в Японии

Фото: телеграм-канал Readovka

Новая серия мощных землетрясений произошла в префектуре Исикава в Японии. Об этом сообщается на сайте национального метеорологического управления страны.

До этого на западе страны зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6. Сейсмическая активность ощущалась в городах Осака, Киото и Токио.

Менее чем через час в стране повторились подземные толчки магнитудой 4,9 и 5,2. Их зафиксировали в 17:02 и в 17:07 по местному времени (в 11:02 и 11:07 по московскому).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной энергетической компании Hokuriku Electric Power, после серии мощных землетрясений жители 35,5 тысячи домов остались без электричества.

В результате произошедшего правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС, сообщает телеканал NHK. Сейчас местные власти собирают информацию о состоянии АЭС Сика. Ее первый и второй реакторы были остановлены после природной катастрофы.

После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны уже достигали от 1,2 до 0,5 метра. О пострадавших не сообщалось.

