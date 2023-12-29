Восемь человек пострадали от удара волны в Калифорнии

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Восемь человек получили травмы, попав под удар мощных волн, которые обрушились на побережье штата Калифорния в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной пожарно-спасательной службы.

Сообщается, что в жители города Вентура проигнорировали распоряжение властей об эвакуации и вышли на берег, чтобы посмотреть на разгул стихии. В результате их накрыла волна, из-за чего восемь человек пострадали и были отправлены в местные больницы.

Городские пожарные призвали жителей побережья Калифорнии избегать прибрежный районов. Они опубликовали в социальной сети X видео, на котором волна падает за защитное ограждение и накрывает группу людей.

Ранее у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков находился в 134 километрах от города Темуко, где проживают 238 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Угроза цунами не объявлялась.