Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берега Чили

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У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 134 километрах от города Темуко, где проживают 238 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

На данный момент не сообщается о каких-либо возможных жертвах или разрушениях. Угроза цунами не объявлалась.

Ранее в ночь на 24 декабря землетрясение магнитудой 5,6 произошло возле побережья Королевства Тонга. Его эпицентр находился в 123 километрах к юго-востоку от города Пангаи, в котором проживают 1,7 тысячи человек.

До этого землетрясение, магнитуда которого составила 6,3 балла, произошло у берегов американского штата Аляска, в 106 километрах к юго-востоку от населенного пункта Адак. Очаг располагался на глубине 33 километров.