Число жертв землетрясения на северо-западе Китая увеличилось до 126 – СМИ

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Число погибших из-за землетрясения на северо-западе Китая увеличилось до 126. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что в провинции Ганьсу жертвами стали 113 человек, еще 536 пострадали. В провинции Цинхай погибли 13 человек, пострадали 182, 20 сейчас числятся пропавшими без вести.

Помимо этого, в районе инцидента оказались повреждены ряд объектов электроснабжения, водоснабжения, транспорта, связи, иной инфраструктуры. Минфин и МЧС КНР выделили провинциям 200 миллионов юаней (примерно 28 миллионов долларов) в качестве средств для оказания помощи при стихийных бедствиях.

Уточняется, что на данный момент введен режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. По информации МЧС, в месте землетрясения задействованы 1 440 пожарных и спасателей. Также к работам привлекли военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и подразделения Народной вооруженной полиции.

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло вечером 18 декабря на северо-западе Китая, в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу. Эпицентр был в 101 километре к юго-западу от города Ланьчжоу, столицы провинции.

Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с землетрясением. Глава российского правительства Михаил Мишустин сказал, что Россия готова оказать содействие китайским властям в ликвидации последствий случившегося.