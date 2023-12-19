Мишустин заявил о готовности оказать помощь Китаю в ликвидации последствий землетрясения

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Россия готова оказать содействие китайским властям в ликвидации последствий землетрясения, которое произошло в провинциях Ганьсу и Цинхай. Об этом заявил Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

На встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном глава российского кабмина заявил, что по решению Владимира Путина РФ готова помочь по линии МЧС, если это потребуется "китайским друзьям".

Также он выразил свои глубокие соболезнования из-за гибели людей.

"Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, пострадавшим", – отметил российский премьер.

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло вечером 18 декабря на северо-западе Китая, в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу. Эпицентр был в 101 километре к юго-западу от города Ланьчжоу, столицы провинции.

По последним данным, число погибших возросло до 116 человек. Жертвами в Ганьсу стали 105 человек, еще 186 пострадали. В Цинхае погибли 11 человек.



Российский президент уже выразил свои соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину.

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