В результате землетрясения на северо-западе Китая погибли 86 человек

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В результате землетрясения в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу на северо-западе Китая погибли 86 человек, еще 96 получили различные травмы. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на региональный штаб по ликвидации последствий землетрясения.

Подземные толчки магнитудой 6,2 произошли в Китае вечером 18 декабря. Эпицентр землетрясения располагался в 101 километре к юго-западу от города Ланьчжоу с населением порядка 3 миллионов человек. Очаг толчков залегал на глубине 10 километров.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Новой Каледонии в Тихом океане. Подземные толчки зафиксировали в 133 километрах к востоку от населенного пункта Тадин, в котором проживают свыше 7 тысяч человек.

До этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Королевства Тонга. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 134 километров к юго-западу от города Неиафу.

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