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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Новой Каледонии в Тихом океане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Отмечается, что землетрясение зафиксировали в 07:37 по местному времени (10:37 по московскому времени) в 133 километрах к востоку от населенного пункта Тадин, в котором проживают свыше 7 тысяч человек.

В сообщении добавили, что очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Королевства Тонга. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 134 километров к юго-западу от города Неиафу. Очаг залегал на глубине 195 километров.

До этого у берегов Вануату зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9. Сейсмологи определили, что эпицентр находился в 128 километрах к югу от города Исангел, в котором проживают примерно 1,4 тысячи человек.

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в шести километрах от Тбилиси