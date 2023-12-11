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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Королевства Тонга. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 134 километров к юго-западу от города Неиафу, в нем проживают 4,3 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 195 километров.

На данный момент информации о возможных пострадавших или разрушениях нет. Сообщения об угрозе цунами также не поступали.

Ранее сообщалось, что возле побережья Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эксперты рассказали, что его эпицентр был в 49 километрах от города Гизо, в котором проживают порядка 6,1 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

До этого у берегов Вануату зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9. Сейсмологи определили, что эпицентр находился в 128 километрах к югу от города Исангел, в котором проживают примерно 1,4 тысячи человек.