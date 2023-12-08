Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Соломоновых Островов

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло возле побережья Соломоновых Островов. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 49 километрах от города Гизо, в котором проживают порядка 6,1 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации информации о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях не поступала. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у берегов Вануату зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9. Сейсмологи определили, что очаг располагался на глубине 32 километров, а эпицентр – в 128 километрах к югу от города Исангел, в котором проживают примерно 1,4 тысячи человек.

До этого жители Дагестана ощутили толчки в результате землетрясения, произошедшего утром 7 декабря в Азербайджане. По данным главного управления МЧС России по Дагестану, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.