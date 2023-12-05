Еще одно сильное землетрясение произошло на Филиппинах

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Еще одно сильное землетрясение магнитудой 5,9 по шкале Рихтера зафиксировали на Филиппинах. На этот раз оно произошло около острова Лубанг к юго-западу от Манилы, сообщается на сайте Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

По данным ученых, очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров. Информация о пострадавших и ущербе не поступала.

Как уточнил телеканал ABS-CBN, землетрясение ощущалось в Маниле и заставило сотрудников офисов покинуть свои здания. Было также нарушено движение поездов.

2 декабря подземные толчки магнитудой 7,5 произошли у юго-восточных берегов Филиппин. Менее чем за 15 минут в провинции Южный Суригао случилось второе землетрясение. По данным СМИ, погибли по меньшей мере два человека, еще девять получили травмы.