Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на Сахалине

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В ночь на 29 ноября на Сахалине было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

По ее словам, эпицентр землетрясения находился в 11 километрах к северу от села Быков Долинского района. При этом подземные толчки силой 2–3 балла ощутили жители сел Быков и Углезаводск.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 было зарегистрировано возле побережья Папуа – Новой Гвинеи. Эпицентр подземных толчков находился в 52 километрах от города Вевак с населением порядка 18,2 тысячи человек.

До этого сообщалось, что в Турции из берегов вышли Эгейское и Средиземное моря, в результате чего затопило Измир и Анталью. В районах Каршияка и Конак Измира затопило береговые линии, сады, дороги, офисы, многоквартирные дома и магазины.