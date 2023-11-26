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Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Сообщается, что землетрясение зафиксировано было зафиксировано у берегов Тайваня 07:11 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 26,9 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Эквадора. Подземные толчки были зафиксированы днем 22 ноября, эпицентр землетрясения находился в 90 километрах к северо-востоку от города Макас с населением около 19 тысяч человек.

До этого землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у побережья Японии. Согласно данным службы, эпицентр толчков находился в 87 километрах от города Муцу в префектуре Аомори.