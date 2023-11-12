Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии

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Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Сообщается, что эпицентр располагался на расстоянии 7 километров к северо-востоку от города Купанг с населением около 282 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 10 км. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано у побережья американского штата Калифорния. Эпицентр землетрясения находился в 183 километрах к западу от города Юрика, где проживают около 27 тысяч человек.

До этого ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь на субботу в Тихом океане недалеко от Южных Курил Сахалинской области. Эпицентр сейсмособытия магнитной 5,8 находился в 250 километрах северо-восточнее Курильска в Тихом океане на глубине 100 километров.