Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 04:11

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Южных Курил

Фото: depositphotos/vchalup2

Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь на субботу в Тихом океане недалеко от Южных Курил Сахалинской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия магнитной 5,8 находился в 250 километрах северо-восточнее Курильска в Тихом океане на глубине 100 километров. Как подчеркнули сотрудники филиала Геофизической службы РАН, тревога цунами не объявлялась.

Землетрясение ощутили на Шикотане и Итурупе силой до 3 баллов.

Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой 4,9 были зафиксированы на границе Турции и Сирии. По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 9 километров, а эпицентр находился в 15 километрах к востоку от города Искендеруна.

До этого землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано у берегов Индонезии. Эпицентр подземных толчков находился в 351 километре на юго-восток от города Амбон. В нем проживают порядка 355 тысяч человек.

Читайте также

происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика