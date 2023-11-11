Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Южных Курил

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Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь на субботу в Тихом океане недалеко от Южных Курил Сахалинской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия магнитной 5,8 находился в 250 километрах северо-восточнее Курильска в Тихом океане на глубине 100 километров. Как подчеркнули сотрудники филиала Геофизической службы РАН, тревога цунами не объявлялась.

Землетрясение ощутили на Шикотане и Итурупе силой до 3 баллов.

Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой 4,9 были зафиксированы на границе Турции и Сирии. По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 9 километров, а эпицентр находился в 15 километрах к востоку от города Искендеруна.

До этого землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано у берегов Индонезии. Эпицентр подземных толчков находился в 351 километре на юго-восток от города Амбон. В нем проживают порядка 355 тысяч человек.