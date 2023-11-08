Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Индонезии

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У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 351 километре на юго-восток от города Амбон. В нем проживают порядка 355 тысяч человек. Глубина очага сейсмической активности оценивалась в 146 километров.

О пострадавших и возможных разрушениях не сообщалось.

До этого подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали в Узбекистане. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров в 1 195 километрах к юго-западу от Алма-Аты. О пострадавших не сообщалось.

