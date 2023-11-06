06 ноября, 06:56Происшествия
В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 5,0
Фото: 123RF/giobbi
Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано на территории Узбекистана. Об этом со ссылкой на сейсмологическую экспедицию МЧС страны сообщает ТАСС.
Согласно данным экспедиции, подземные толчки были зафиксированы в 01:57 по московскому времени с эпицентром в 1 195 километров к юго-западу от Алма-Аты. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился к юго-востоку от непальского города Джумла и к северо-востоку от индийского города Бахрайч.
Согласно последним данным, при землетрясении на границе Индии и Непала погибли минимум 128 человек.
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