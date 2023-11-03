03 ноября, 21:29Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала
Фото: 123RF/ukususha
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр находится в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла, где проживают порядка 9 тысяч человек, и в 166 километрах к северо-востоку от индийского города Бахрайч. Там население составляет около 182 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине 35 километров. Согласно данным Reuters, очевидцы в Нью-Дели заметили, как тряслись здания.
3 ноября в Греции зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 6 километрах восточнее населенного пункта Прокопи на острове Эвбея, в 85 километрах к северу от Афин.
До этого землетрясение магнитудой 6,6 выявили у побережья Чили. Эпицентр пришелся на место, расположенное в 81 километре к западу от Вальенара.
Новости мира: число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,4 тысячи человек
Читайте также