Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Филиппинах

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Землетрясение мощностью 5,8 произошло на филиппинском острове Минданао. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 82 километрах северо-западнее крупного порта Давао на берегу одноименного залива.

Уточняется, что землетрясение случилось в 02:59 по местному времени 20 октября (21:59 по московскому времени 19 октября). Эксперты оценили его как "разрушительное".

В свою очередь, американские геологи заявили, что магнитуда землетрясения составила 5,9, а очаг располагался на глубине 10,3 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло на территории Калифорнии недалеко от Сан-Франциско.

Подземные толчки были зафиксированы в 16:29 по местному времени (в 19:29 по московскому). Очаг располагался на глубине в 10,8 километра. Эпицентр сейсмической активности пришелся на место, расположенное в 4,5 километра к северо-востоку от Ислтона в Калифорнии.



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