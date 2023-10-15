Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали на северо-западе Турции

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Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в городе Дюздже на северо-западе Турции. Об этом управление по ликвидации последствий стихийных бедствий написало в социальной сети Х.

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в 19:57 по московскому времени в районе Гелйака. Очаг землетрясение располагался на глубине 5,39 километра.

В субботу, 14 октября, на севере Турции специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр располагался в 21 километре к северо-востоку от города Болу с населением около 200 тысяч человек.

В ночь на 10 октября в Камчатском крае были зафиксированы два землетрясения в акватории Авачинского залива, магнитуда одного из них составила 4,6. Подземные толчки в результате обоих землетрясений ощутили жители Петропавловска и поселка Усть-Камчатск.

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2 тыс – СМИ