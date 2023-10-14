Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции

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В субботу, 14 октября, на севере Турции специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр располагался в 21 километре к северо-востоку от города Болу с населением около 200 тысяч человек. Очаг установили на глубине 3 километров. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что более 2 тысяч человек погибли и еще свыше 9 тысяч пострадали в результате разрушительного землетрясения на западе Афганистана и его афтершоков.

По словам представителя министерства информации и культуры во временном правительстве радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абдулы Вахиды Раяна, в результате стихийного бедствия были полностью разрушены шесть деревень.

Ранее на вулкане Эбеко на Курилах произошел пепловый выброс на высоту 3,5 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на расстоянии более 5 километров.

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