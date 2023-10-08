Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2 тыс – СМИ

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Более 2 тысяч человек погибли и еще свыше 9 тысяч пострадали в результате разрушительного землетрясения на западе Афганистана и его афтершоков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство по борьбе со стихийными бедствиями во временном правительстве, возглавляемом радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

По данным СМИ, землетрясение унесло жизни 2 053 человек, также пострадали 9 240 человек. Помимо этого, оказались разрушены 1 329 домов.

В результате стихийного бедствия были полностью разрушены шесть деревень, заявил представителя министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахида Раяна, передает агентство Associated Press (AP).

Землетрясение на западе Афганистана произошло в субботу, 7 октября. Эпицентр землетрясение находился в 42 километрах к северу-западу от города Герат, где живут 272 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 120 – СМИ