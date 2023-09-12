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Число пострадавших от землетрясения в Марокко выросло до 5 530, увеличившись почти вдвое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД королевства.

Помимо этого, количество жертв увеличилось до 2 901. Больше всего погибших зафиксировано в провинции Эль-Хауз (1 643). Отмечается, что экстренные службы продолжают поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось о 2 681 жертве и 2 501 пострадавшем. Российское посольство в Марокко, в свою очередь, не располагает информацией о пострадавших при землетрясении россиянах.

Мощнейшее землетрясение магнитудой 6,9 произошло 9 сентября в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Король Марокко Мухаммед VI объявил в государстве трехдневный траур по жертвам землетрясения. В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования жителям Марокко.

Папа Римский Франциск также выразил соболезнования в связи с землетрясением. Понтифик призвал всех оказать помощь пострадавшим в результате трагедии в Марокко.

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