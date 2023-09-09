Более 100 человек стали жертвами землетрясения в Марокко – СМИ

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Не менее 100 человек погибли при землетрясении в Марокко. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал Al-Arabiya.

"Более 100 человек погибли при землетрясении в Марокко, среди них семьдесят три человека в районе аль-Хауз", – указано в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от города Марракеш. Сообщается о разрушениях в городе, люди покидают свои дома и остаются на улицах.

До этого сообщалось, что циклон, обрушившийся на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, унес жизни 42 человек. Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям.



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