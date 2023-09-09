42 человека погибло из-за циклона в Бразилии

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Циклон, обрушившийся на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, унес жизни 42 человек. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.

"Общее число погибших в штате (Риу-Гранди-ду-Сул) – 41. Вместе с еще одним погибшим в Санта-Катарине общее число жертв трагедии на юге страны – 42", – указано в сообщении.

Без вести пропавшими числятся 46 человек.

Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям. Из-за буйства стихии почти трем тысячам человек пришлось покинуть свои дом, более 1 600 человек остались без крова.

Ранее в Таджикистане в результате ливней погиб как минимум 21 человек. В стране продолжаются спасательные работы. Президент республики Эмомали Рахмон выразил соболезнования близким погибших и пообещал оказать им поддержку.

До этого минимум два человека погибли в районе Царево на юго-востоке Болгарии из-за наводнения, вызванного обильными ливнями.



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