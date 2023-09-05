Два человека погибли в Болгарии из-за наводнения – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Как минимум два человека погибли в районе Царево на юго-востоке Болгарии из-за наводнения, вызванного обильными ливнями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Администрация Царево характеризует сложившуюся ситуацию как критическую, сохраняется вероятность прорыва дамбы. Тем не менее власти контролируют ситуацию, осуществляют контролируемый спуск воды в водохранилищах.

Помимо Царево, от наводнения серьезно пострадал район Лозенец. Дороги затопило, некоторые дачные дома, а также кемперы унесло в море, оказались разрушены мосты.

В стране сформирован штаб по ликвидации последствий наводнения. На место ЧС выехал премьер-министр Болгарии Николай Денков.

Ранее в Таджикистане в результате ливней погиб как минимум 21 человек. В стране продолжаются спасательные работы. Президент республики Эмомали Рахмон выразил соболезнования близким погибших и пообещал оказать им поддержку.

