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Число погибших в результате проливных дождей в Таджикистане увеличилось до 21 человека. О жертвах стихийного бедствия рассказала глава пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

"21 погибший, 17 – в Вахдате, 2 – в Рудаки, 2 – в Варзобе", – передает ТАСС ее слова.

Юсуфи заверила, что спасательные работы в стране продолжаются.

Ранее таджикский лидер Эмомали Рахмон выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал, что им окажут необходимую поддержку. Соответствующее поручение глава государства дал премьер-министру Таджикистана Кохиру Расулзада и комитету по чрезвычайным ситуациям.

Он также пообещал, что специалисты постараются как можно скорее устранить последствия стихийного бедствия.

Кроме того, спасатели установили, что после дождя сход селя привел к гибели 100 голов домашнего скота.



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