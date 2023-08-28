В Таджикистане 13 человек погибли в результате проливных дождей

Фото: телеграм-канал "Азия-Плюс | Все новости Таджикистана и мир"

В результате сильных дождей в Таджикистане погибли 13 человек. О жертвах сообщается на официальном сайте таджикского лидера Эмомали Рахмона.

"В результате проливных дождей в стране погибли 13 человек, из них 11 – в городе Вахдат, двое – в районе Рудаки", – уточняется в публикации.

Глава государства выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал, что им окажут необходимую поддержку. Соответствующее поручение Рахмон дал премьер-министру Таджикистана Кохиру Расулзада и комитету по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты постараются как можно скорее устранить последствия стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что в Индии больше двух тысяч человек погибли за четыре месяца из-за непогоды, связанной с сезонными дождями.

Самое большое количество погибших наблюдается в штатах Бихар и Химачал-Прадеш, где жертвами проливных дождей стали соответственно 518 и 330 местных граждан. Еще более 100 человек пропали без вести, а 1,5 тысячи пострадали из-за наводнений, сходов оползней, ударов молний и иных природных явлений.

Статистика смертей местных граждан от природных катаклизмов охватывает период с 1 апреля по 17 августа.



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