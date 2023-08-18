Число погибших в результате непогоды в Индии достигло более 2 тысяч человек

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Больше двух тысяч человек погибли в Индии за четыре месяца из-за непогоды, связанной с сезонными дождями. Об этом рассказали в агентстве Press Trust of India, ссылаясь на МВД по республике.

Самое большое количество погибших наблюдается в штатах Бихар и Химачал-Прадеш, где жертвами проливных дождей стали соответственно 518 и 330 местных граждан. Еще более 100 человек пропали без вести, а 1,5 тысячи пострадали из-за наводнений, сходов оползней, ударов молний и иных природных явлений.

Кроме того, по информации ведомства, практически 900 человек утонули в ходе наводнений, а больше 500 граждан погибли от ударов молний. При этом 186 человек стали жертвами сходов оползней.

В заявлении МВД приводится то, что причиной смерти еще более 450 человек стали иные факторы.

Статистика смертей местных граждан от природных катаклизмов охватывает период с 1 апреля по 17 августа. При этом сезон дождей в Индии, по информации МВД, заканчивается в сентябре.

По данным ведомства, за 2022 год жертвами непогоды стали 2,2 тысячи человек.

Ранее группу из 15 российских туристов эвакуировали с гор в Индии из-за наводнений. Они не смогли самостоятельно выбраться из горной местности в штате Химачал-Прадеш. Пять дней там не прекращались сильные дожди, реки вышли из берегов, сошли оползни, некоторые дороги были разрушены.

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