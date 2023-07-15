Столицу Индии сильно затопило

В Нью-Дели из-за сильного паводка из берегов вышли реки, центральные улицы и городские магистрали сильно затопило.

Обычно переполненные транспортом дороги – пусты, люди находятся по пояс в воде. Сообщается о жертвах среди населения. Как минимум, трое детей утонули, купаясь на затопленных территориях. Паводок уже достиг здания Верховного суда и других административных зданий. К ликвидации последствий привлекли армию и Национальные силы реагирования.

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