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Новости

Новости

14:30

В мире

Столицу Индии сильно затопило

Столицу Индии сильно затопило

В поселке Новомихайловском Туапсинского районе поток реки снес мост

Пострадавшим в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани поможет санавиация

Экстренное штормовое предупреждение объявили в Туапсе

Ураган обрушился на Алтайский курорт Яровое

Лес загорелся в Херсонской области

Семнадцать человек пострадали в аварии с автобусом на Кубани

Новости часа: число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до 17 человек

В бразильском штате Сан-Паулу поверхность реки Тиете покрылась токсичной пеной

В Нью-Дели из-за сильного паводка из берегов вышли реки, центральные улицы и городские магистрали сильно затопило.

Обычно переполненные транспортом дороги – пусты, люди находятся по пояс в воде. Сообщается о жертвах среди населения. Как минимум, трое детей утонули, купаясь на затопленных территориях. Паводок уже достиг здания Верховного суда и других административных зданий. К ликвидации последствий привлекли армию и Национальные силы реагирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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