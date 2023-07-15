Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Число погибших в ДТП на Кубани выросло до 3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В результате аварии пострадало 14 человек, из них спасено три человека путем деблокации, еще три человека, к сожалению, погибли", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что авария произошла на автодороге Краснодар – Ейск в Брюховецком районе.



По предварительны данным МВД по Краснодарскому краю, водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который следовал из Тулы в Анапу.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции.

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