Два вертолета санавиации отправили к пострадавшим в ДТП на Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Бригада врачей на двух вертолетах санавиации вылетела в Брюховецкий район Краснодарского края для оказания помощи пострадавшим в аварии с рейсовым автобусом, направлявшимся по маршруту Тула – Анапа, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.

"Бригада врачей – шесть специалистов Первой краевой клинической больницы – на двух вертолетах санавиации отравилась в Брюховецкий район. Восемь бригад скорой медицинской помощи из Краснодара уже работают на месте произошедшего. Одного пациента сейчас перевозят в Первую краевую клиническую больницу. Двоих пациентов подготавливают к транспортировке вертолетами санавиации", – говорится в сообщении.

Также ранее стало известно, что один из пострадавших в аварии с автобусом в Краснодарском крае находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Легковой автомобиль перевернулся на пересечении Алтуфьевского шоссе и Инженерной улицы