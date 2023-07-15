Одного из пострадавших в аварии на Кубани поместили в реанимацию

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Один из пострадавших в аварии с автобусом в Краснодарском крае находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

"Один находится в тяжелом состоянии в реанимации", – уточнили в пресс-службе. Состояние других пострадавших менее тяжелое.

Ранее сообщалось, что два пассажира рейсового автобуса погибли после столкновения с грузовиком на Кубани, еще 10 человек госпитализировали. Как уточнили в полиции, авария произошла на автодороге Краснодар – Ейск в Брюховецком районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который следовал из Тулы в Анапу.

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