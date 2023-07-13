Спасатели ликвидировали лесной пожар в Казахстане спустя месяц после его начала

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В Абайской области Казахстана ликвидировали лесной пожар, начавшийся 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

"Сегодня в 13:00 (в 10:00 по московскому времени) лесной пожар в Бородулихинском районе области Абай полностью ликвидирован, то есть процесс горения и тления полностью прекращен. Площадь выгоревшего участка составила 60 000 гектаров", – цитирует пресс-службу РИА Новости.



После локализации возгорания сотрудники МЧС покинули территорию. На их место прибыли специалисты Минэкологии Казахстана, которые, патрулируя участки, следили за тем, чтобы пожар не начался вновь.

В результате лесного пожара на востоке Казахстана погибли 14 человек. Сначала были обнаружены тела трех погибших, а 11 человек числились пропавшими без вести. Позже стало известно, что все 14 работников лесничества погибли.

На фоне произошедшего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур по погибшим при пожаре. Он также подписал указ о присвоении погибшим орденов Курмет (Почета) за мужество и самоотверженность в чрезвычайной ситуации.



Площадь лесных пожаров в Казахстане составила до 60 тысяч гектаров