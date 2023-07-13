В центре Афин взорвалась бомба

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Взрывное устройство сработало в центре Афин утром 13 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT. Еще одну бомбу обезвредили.

ЧП произошло возле здания Великой масонской ложи Греции между улицами Ахарнон и Сурмели. Следом возник пожар, который оперативно потушили. Никто не пострадал.

На месте происшествия обнаружили остатки взрывного механизма. Кроме того, в ходе расследования внутри здания нашли подозрительную коробку, которую проверили специалисты. Было установлено, что в коробке взрывное устройство – его обезвредили управляемым взрывом.

По данным СМИ, взрывное устройство было самодельным, а взрыв – малой мощности. Перед ЧП поступил звонок с предупреждением.

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