Число погибших от подтопления на Кубани увеличилось до 5 человек

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Количество погибших от подтопления на Кубани увеличилось до 5 человек, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Следователи заявили об обнаружении тела несовершеннолетнего.

"Сегодня следователями следственного отдела по городу Туапсе СКР по краю в рамках расследуемого уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майском обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка", – говорится в уведомлении.

Подтопления произошли в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Краснодарского края, 12 июля в населенных пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий.

Стало известно о подтоплении 650 придомовых территорий в 11 населенных пунктах в Туапсинском районе. Из них в 290 домовладений зашла вода.

Местные власти запретили купание в море на курортах Туапсинского района до 19 июля.

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