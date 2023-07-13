Туристы рассказали, что в Туапсинском районе люди продолжают купаться, несмотря на запрет

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Не смотря на действующий запрет на купание и закрытые пляжи, люди продолжают купаться в море, рассказала отдыхающая в Туапсинском районе россиянка. Она добавила, что в Ольгинке, где она отдыхает, пляж чистый, а в соседних поселках все выглядит иначе. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Море очищается быстро, люди уже вовсю загорают на пляже, но есть и те, кто рискнул искупаться. Спасатели и полиция предупреждают людей, что купание запрещено во избежание неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но русским же все нипочем. Несмотря на то что входы на пляж закрыты, люди все равно проходят, отодвинув заграждение", – сказала женщина.

Туристка добавила, что сама набережная после непогоды не пострадала, но вот в соседних поселках Джубга и Лермонтово лежит много мусора и палок. Она предположила, что их могло принести из Небуга и Ольгинки.

"Говорят, запрет на купание пока действует, берут пробы воды, но, думаю, его быстро снимут, по крайней мере тут, так как голубая линия все ближе, вчера была совсем далеко. Пару дней и, думаю, будет нормально", – отметила собеседница.

По словам другого туриста, отдыхающего в самом Туапсе, центральный пляж города выглядит чистым, но вода в море немного грязная, однако это не мешает другим туристам идти купаться.

В среду, 12 июля, в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за погодных условий.

Позже стало известно, что в 11 населенных пунктах Туапсинского района подтопило 650 придомовых территорий, из них в 290 домовладений зашла вода. В этот же день местные власти запретили купание в море на курортах Туапсинского района до 19 июля.

13 июля в Оперштабе Краснодарского края сообщили, что вода сошла со всех подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе.

Специалисты занимаются обходом дворов для обнаружения подтопленных участков. Эксперты оценивают нанесенный гражданам ущерб. Кроме того, жителей снабжают технической и бутилированной водой.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли во время подтопления в Туапсинском районе.



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