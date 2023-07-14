Более 20 тыс человек эвакуировали из-за выхода реки из берегов в Дели

Фото: ANI

Власти Дели приняли решение эвакуировать почти 24 тысячи человек после того, как уровень воды в реке Ямуне достиг самой высокой отметки в истории наблюдений. Об этом сообщает издание ANI.

8–10 июля на севере Индии прошли сильные дожди, в результате которых произошли наводнения и оползни. В понедельник уровень воды в Ямуне достиг 205,33 метра, а через два дня, 12 июля, показатель остановился на отметке 207,55 метра. Последний раз такой уровень фиксировали в 1978 году.

10 июля жителей подтопленных территорий начали эвакуировать. К пятнице, 14 июля, число вывезенных людей приблизилось к 24 тысячам. В зоне происшествия продолжаются спасательно-восстановительные мероприятия.

Накануне уровень воды в Ямуне достиг 208,66 метра. На следующий день он находился на отметке 208,4 метра.

Ранее в России также произошла ситуация с подтоплением территорий на фоне сильных дождей. 11 населенных пунктов Туапсинского района залило водой. 650 придомовых территорий подтопило. В связи с неблагоприятными погодными условиями в этом районе ввели режим ЧС. Жертвами сильных ливней стали четыре человека.

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