Более 30 человек погибли в результате проливных дождей в Южной Корее

Фото: ТАСС/South Korea National Fire Agency, via AP

Не менее 35 человек погибли в Южной Корее после оползней и наводнений, вызванных ливнями. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В центральном штабе по мерам безопасности и противодействию катастрофам заявили, что после ЧП из жизни ушли 33 человека: в провинции Кенсан-Пукто – 17, в провинции Чхунчхон-Пукто – 11, в Чхунчхон-Намдо – 4, в городе Седжон – 1. Без вести пропавшими считаются 10 человек, из них девять в Кенсан-Пукто. Травмы получили 22 гражданина.

При этом СМИ прибавляет еще два случая смерти. Еще одно тело нашли в провинции Чхунчхон-Пукто в подземном туннеле, а также в Кенсан-Пукто.

Накануне 15 автомобилей оказались заблокированы в подземном тоннеле в городе Чхонджу в провинции Чхунчхон-Пукто. Там соседняя река вышла из берегов. Среди машин был один автобус.

Премьер-министр страны Хан Док Су поручил эвакуировать людей из районов, где есть опасность оползней. В результате закрыли 211 дорог, 25 были повреждены. Было приостановлено железнодорожное сообщение.

Ранее стало известно, что власти Дели решили эвакуировать почти 24 тысячи человек после того, как уровень воды в реке Ямуне достиг самой высокой отметки в истории наблюдений. На севере Индии прошли сильные дожди, в результате которых произошли наводнения и оползни.

Обнаружены тела двоих пропавших без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани