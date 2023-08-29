Число погибших после проливных дождей в Таджикистане выросло до 17 человек

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Количество погибших в результате дождей в Таджикистане увеличилось до 17 человек. Спасатели обнаружили еще четыре тела, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при правительстве страны.

"Спасатели комитета обнаружили тела четырех граждан, три женщины и один мужчина. Тела переданы соответствующим органам для установления личности", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что тела нашли в городе Вахдат. В частности, спасатели установили, что сход селя привел к гибели 100 голов домашнего скота. Комитет добавил, что ликвидация последствий продолжается.

До этого сообщалось, что в результате сильных дождей в Таджикистане погибли 13 человек. Глава государства Эмомали Рахмон выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал, что им окажут необходимую поддержку. Соответствующее поручение Рахмон дал премьер-министру Таджикистана Кохиру Расулзада и комитету по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в Индии больше двух тысяч человек погибли за четыре месяца из-за непогоды, связанной с сезонными дождями. Самое большое количество погибших наблюдается в штатах Бихар и Химачал-Прадеш, где жертвами проливных дождей стали соответственно 518 и 330 местных граждан.

Новости мира: 50 человек погибли в Индии из-за проливных дождей