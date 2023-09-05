Пять человек пропали без вести на западе Турции на фоне наводнений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

По меньшей мере пять человек пропали в турецкой провинции Кыркларели на фоне наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра города Демиркей Реджепа Гюна.

"Затопило в том числе туристический лагерь с домами-бунгало. По предварительным данным, без вести пропали пять человек, в том числе ребенок", – отметил градоначальник.

По его словам, в настоящее время идут поиски пропавших. В них задействованы в том числе вертолеты.

Ранее в Таджикистане в результате ливней погиб как минимум 21 человек. В стране продолжаются спасательные работы. Президент республики Эмомали Рахмон выразил соболезнования близким погибших и пообещал оказать им поддержку.

