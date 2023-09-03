На фестивале Burning Man в США, где застряли 70 тысяч человек, погиб посетитель

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На фестивале Burning Man в США, где из-за непогоды застряли более 70 тысяч человек, погиб посетитель при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает ТАСС.

Более семидесяти тысяч посетителей популярного американского фестиваля Burning Man не могут уехать из-за проливных дождей. По сообщениям СМИ, за сутки в месте проведения фестиваля рядом с Блэк-Рок-Сити, выпала трехмесячная норма осадков. Из-за проливных машин пустыню размыло.

Температура при этом опускается до 9 градусов Цельсия. Многие прибывшие на фестиваль гости расположились в палатках. Сообщается также об одном погибшем во время фестиваля, однако причины смерти не уточняются.

Некоторые посетители пытаются покинуть место проведения мероприятия пешком, но для этого им предстоит преодолеть около 10 километров по грязи. В некоторых местах, по словам очевидцев, она доходит до колена.

В настоящее время въезд и выезд с территории фестиваля запрещен. Организаторы обращаются к гостям с просьбой беречь еду, воду и топливо. По словам синоптиков, погода в регионе улучшится только к вечеру 4 сентября.

Ранее сообщалось, что губернатор штата Флорида Рон Десантис отказался встречаться с президентом США Джо Байденом, который приехал поддержать жителей разрушенного ураганом штата. В администрации губернатора заявили, что усилия по обеспечению безопасности, которые нужны для такой встречи, отвлекут силы от восстановительных работ.

При этом сам американский лидер Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за урагана "Идалия".