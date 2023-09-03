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03 сентября, 09:15

Политика

Новости мира: губернатор Флориды отказался от встречи с Байденом после урагана в штате

Новости мира: губернатор Флориды отказался от встречи с Байденом после урагана в штате

США поставят Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном – СМИ

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В США заявили о готовности предоставить Украине снаряды с обедненным ураном

Администрация Байдена объявила набор юристов, чтобы противостоять процедуре импичмента

Губернатор Флориды Рон Десантис отказался встречаться с президентом США Джо Байденом, который приехал поддержать жителей разрушенного ураганом штата. В администрации губернатора заявили, что усилия по обеспечению безопасности, которые нужны для такой встречи, отвлекут силы от восстановительных работ.

В Израиле митинг против судебной реформы охватил несколько городов, самым массовым он получился в Тель-Авиве. Люди заблокировали районы возле комплекса правительственных зданий. По данным местных телеканалов, на улицы вышли более 100 тысяч человек.

Метеорит упал на юго-востоке Турции. Горящие обломки небесного тела были видны над несколькими провинциями. Существенных разрушений нет, о пострадавших не сообщается.

Десятки тысяч человек застряли в пустыне в американском штате Невада. Там традиционно проходит фестиваль музыки и искусств Burning Man, но во время шоу начался сильнейший ливень. Некоторые дороги размыло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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