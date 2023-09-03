Новости мира: губернатор Флориды отказался от встречи с Байденом после урагана в штате

Губернатор Флориды Рон Десантис отказался встречаться с президентом США Джо Байденом, который приехал поддержать жителей разрушенного ураганом штата. В администрации губернатора заявили, что усилия по обеспечению безопасности, которые нужны для такой встречи, отвлекут силы от восстановительных работ.

В Израиле митинг против судебной реформы охватил несколько городов, самым массовым он получился в Тель-Авиве. Люди заблокировали районы возле комплекса правительственных зданий. По данным местных телеканалов, на улицы вышли более 100 тысяч человек.



Метеорит упал на юго-востоке Турции. Горящие обломки небесного тела были видны над несколькими провинциями. Существенных разрушений нет, о пострадавших не сообщается.

Десятки тысяч человек застряли в пустыне в американском штате Невада. Там традиционно проходит фестиваль музыки и искусств Burning Man, но во время шоу начался сильнейший ливень. Некоторые дороги размыло.

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