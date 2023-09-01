Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Российские артиллеристы уничтожили в ДНР пункт управления беспилотниками ВСУ рядом с Красногоровкой. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии РФ улучшили положение по переднему краю. За сутки отражены пять контратак украинских штурмовых групп у поселков Сергеевка и Новоегоровка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.