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01 сентября, 07:45

Политика

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

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Российские артиллеристы уничтожили в ДНР пункт управления беспилотниками ВСУ рядом с Красногоровкой. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии РФ улучшили положение по переднему краю. За сутки отражены пять контратак украинских штурмовых групп у поселков Сергеевка и Новоегоровка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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