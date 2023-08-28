В Минобороны РФ рассказали об успехах ВС РФ на краснолиманском и купянском направлении

На краснолиманском направлении российские артиллеристы уничтожили орудие FH-70 "натовского" производства. По цели били гаубица "Мста-Б" и пушка Д-20, сообщили в Минобороны РФ.



ВСУ пытаются вернуть свои позиции на купянском направлении, где его теснят российские войска. Подразделения группировки "Запад" за сутки отразили 11 атак штурмовых отрядов четырех бригад ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.