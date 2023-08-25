Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Российские военные уничтожили два пункта временной дислокации и два склада боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили два пункта временной дислокации и два склада боеприпасов ВСУ

Шесть новых стран присоединятся к БРИКС в 2024 году

В БРИКС официально пригласили шесть новых стран

Новости часа: Собянин заявил об увеличении объема промышленного производства в Москве

Путин встретился с экипажем танка "Алеша" в Кремле

Российские военные перехватили четыре снаряда HIMARS в зоне СВО в течение 24 августа

Эксперт проанализировал итоги прошедшего саммита БРИКС

МО РФ сообщило об ударе по центру принятия решений ВСУ

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал "радикальный либерализм"

Западные военные рекомендовали Киеву прорваться к Мелитополю – СМИ

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации, два склада боеприпасов ВСУ в районах Григоровки и Уманского в ДНР. Поражена также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы под Дзержинском.

По позициям противника наносят удары гаубицы "Гиацинт-Б". Боевую работу расчетов показали в Минобороны РФ. Боеприпасы калибром 152 миллиметра способны разрушать даже укрытия из бетона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика