Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации, два склада боеприпасов ВСУ в районах Григоровки и Уманского в ДНР. Поражена также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы под Дзержинском.

По позициям противника наносят удары гаубицы "Гиацинт-Б". Боевую работу расчетов показали в Минобороны РФ. Боеприпасы калибром 152 миллиметра способны разрушать даже укрытия из бетона.

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