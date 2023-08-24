Путин встретился с экипажем танка "Алеша" в Кремле

Фото: телеграм-канал "Зарубин"

Глава государства Владимир Путин в Кремле встретился с экипажем танка "Алеша", который в одиночку уничтожил колонну бронетехники ВСУ. Видео встречи разместил у себя в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"Путин в Кремле встречается с экипажем танка "Алеша", – подписал опубликованные кадры Зарубин.

Как сообщил журналист ВГТРК, подробности встречи будут позже.

Шойгу 1 августа представил экипаж танка к государственным наградам. Отмечались мужество и героизм военнослужащих.

Также врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка. Он отметил, что командир дивизии, бойцы которой управляли танком, участвовал в освобождении населенных пунктов на севере ДНР.

Видео, на котором российский танк в одиночку справляется с техникой ВСУ, распространилось в Сети накануне. Бойцам ВС РФ на запорожском направлении удалось уничтожить семь бронемашин и вернуться из боя почти без повреждений.

"Актуальный репортаж": Минобороны наградило экипаж танка "Алеша", остановивший колонну ВСУ