16:56Политика
Путин встретился с экипажем танка "Алеша" в Кремле
Фото: телеграм-канал "Зарубин"
Глава государства Владимир Путин в Кремле встретился с экипажем танка "Алеша", который в одиночку уничтожил колонну бронетехники ВСУ. Видео встречи разместил у себя в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
"Путин в Кремле встречается с экипажем танка "Алеша", – подписал опубликованные кадры Зарубин.
Как сообщил журналист ВГТРК, подробности встречи будут позже.
Шойгу 1 августа представил экипаж танка к государственным наградам. Отмечались мужество и героизм военнослужащих.
Также врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка. Он отметил, что командир дивизии, бойцы которой управляли танком, участвовал в освобождении населенных пунктов на севере ДНР.
Видео, на котором российский танк в одиночку справляется с техникой ВСУ, распространилось в Сети накануне. Бойцам ВС РФ на запорожском направлении удалось уничтожить семь бронемашин и вернуться из боя почти без повреждений.
"Актуальный репортаж": Минобороны наградило экипаж танка "Алеша", остановивший колонну ВСУ
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