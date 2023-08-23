Путин лично приехал на мероприятие по случаю 80-летия победы на Курской дуге

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Владимир Путин лично приехал в Курск на концерт, который приурочен к 80-летию победы Красной армии в Курской битве. В рамках мероприятия глава государства произнес торжественную речь.

"Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны", – передает ТАСС его слова.

Президент РФ сделал акцент на том, что военнослужащие, которые в настоящее время сражаются в рамках спецоперации на Украине, достойны славы участников Курской дуги.

"Сегодня здесь, на легендарной курской земле будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции", – добавил он.

Путин подчеркнул, что российские бойцы смело и решительно противостоят врагу в зоне СВО. Именно они сейчас чувствуют всю тяжесть сражений, как и во время Великой Отечественной войны, добавил он. Глава государства уточнил, что речь идет о тех, кто находится на передовой, – это артиллеристы, летчики, стрелки, сержанты, взводные, ротные, комбаты, саперы, разведчики, связисты и другие.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу представил экипаж танка "Алеша", отразивший атаку превосходивших сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, к званию Героя России.

Отмечалось, что экипаж попал под массированный артиллерийский обстрел ВСУ, в результате чего был ранен водитель-механик. Старший лейтенант Расим Баксиков, командующий экипажем, эвакуировал пострадавшего, передал медицинской группе и занял его место.

В свою очередь, лейтенант Александр Леваков в это время занял рабочее место командира танка, выдвинулся на помощь мотострелковому полку РФ.



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