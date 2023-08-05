Шойгу представил к званию Героев России отразивший атаку ВСУ экипаж танка "Алеша"

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Министр обороны России Сергей Шойгу представил экипаж танка "Алеша", отразивший атаку превосходивших сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, к званию Героев России. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Отмечается, что экипаж попал под массированный артиллерийский обстрел ВСУ, в результате чего был ранен водитель-механик. Старший лейтенант Расим Баксиков, командующий экипажем, эвакуировал пострадавшего, передал медицинской группе и занял его место.

По информации министерства, лейтенант Александр Леваков в это время занял рабочее место командира танка, выдвинулся на помощь мотострелковому полку РФ. Затем экипаж обнаружил колонну из восьми единиц техники противника, в том числе двух танков.

Добавляется, что во время боя были уничтожены бронетранспортер М113, пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом и два украинских танка Т-72Б. Также были уничтожены и ранены более 100 военных.

Шойгу 1 августа представил экипаж танка к государственным наградам. Отмечались мужество и героизм военнослужащих.

Также врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка. Он отметил, что командир дивизии, бойцы которой управляли танком, участвовал в освобождении населенных пунктов на севере ДНР.

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