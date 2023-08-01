Шойгу поручил наградить экипаж отражавшего атаку на запорожском направлении танка

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Экипаж танка, отразившего атаку бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, представили к госнаградам. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем телеграм-канале со ссылкой на главу ведомства Сергея Шойгу.

"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленные мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении представлен к государственным наградам", – говорится в сообщении.

Речь идет о российском танке, который в одиночку ликвидировал семь бронированных автомобилей ВСУ, пытаясь выйти из боя без значительных повреждений. Позже врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка.

Он отметил, что командир дивизии, бойцы которой управляли танком, участвовал в освобождении населенных пунктов на севере ДНР. Он также указал на героизм, проявленный экипажем танка.

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