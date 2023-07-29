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29 июля, 19:30

Политика

Российский танк смог остановить колонну бронетехники ВСУ

Российский танк смог остановить колонну бронетехники ВСУ

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Российский танк смог остановить колонну бронетехники ВСУ. Этот бой произошел на запорожском направлении.

В обход минных полей попытались прорваться несколько украинских танков и бронемашины американского производства. Им на встречу под прикрытием артиллерии вышел всего один так ВС РФ. В результате профессиональных действий российский экипаж уничтожил семь бронемашин и вернулся из боя без значительных повреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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