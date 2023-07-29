29 июля, 19:30Политика
Российский танк смог остановить колонну бронетехники ВСУ
Российский танк смог остановить колонну бронетехники ВСУ. Этот бой произошел на запорожском направлении.
В обход минных полей попытались прорваться несколько украинских танков и бронемашины американского производства. Им на встречу под прикрытием артиллерии вышел всего один так ВС РФ. В результате профессиональных действий российский экипаж уничтожил семь бронемашин и вернулся из боя без значительных повреждений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.